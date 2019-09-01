На «проспектах неудачи» открыли движение. Окончательно Богатырский и Комендантский сдадут в 2020 году

Смольный объявил о запуске рабочего движения на участках Богатырского и Комендантского проспектов в Петербурге.

«На сегодняшний день на Богатырском проспекте обеспечено движение с устройством временных въездов на прилегающие территории, переустроены инженерные сети в части основного хода дороги, установлены остановки общественного транспорта, дорожные знаки и нанесена разметка», – сообщает 1 сентября пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Подрядчики обеспечили запуск рабочего движения на участках Богатырского проспекта от улицы Гаккелевской до улицы Байконурской и Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы.

В апреле стало известно, что компания «А-Проект», занимающаяся расширением Богатырского проспекта и продлением Комендантского, не только провалила все сроки, но ещё и умудрилась угодить в реестр недобросовестных поставщиков. Подробнее можно прочитать в материале «Фонтанки». После продления двух контрактов подрядчик заверил, что рабочее движение по долгожданным магистралям будет запущено не позднее 1 сентября 2019 года. В Смольном отметили, что строительство дорог на этих участках завершают компании «ЭкспрессСтрой» и «Орион плюс». Полностью объекты введут в эксплуатацию уже в 2020 году.