Сорвал кольцо с пальца. В Гатчинском районе мужчина ограбил свою бывшую

Гатчинские полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Заявление поступило от его бывшей дамы сердца.

Как сообщает 1 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне в полицию с заявлением пришла женщина 48 лет. Она рассказала, что её бывший 42-летний сожитель наглым образом ограбил её. Он ворвался в дачный дом в Семрино, сорвал с пальца некогда любимой женщины кольцо и отобрал сумку, в которой лежали 130 тысяч рублей и ещё одно колечко.

Ущерб пострадавшая оценила почти в 160 тысяч рублей.

Вскоре бывший избранник был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.