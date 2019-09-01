«Как нехорошо получилось. Федя, как же так». Робота Фёдора заподозрили в воровстве фотографий

Робота Фёдора, работающего на Международной космической станции, заподозрили в использовании чужих фотографий из Интернета. Свой пост в Twitter андроид проиллюстрировал фотографией с борта МКС, но пользователи заметили, что изображение уже появлялось в публикации испанского издания.

Ой, как нехорошо с фоткой получилось( Федя, как же так? pic.twitter.com/m7MQAqTzok — Дед Пахом O||||||O (@DedPachom) 31 августа 2019 г.

«В конце рабочего дня любуюсь нашей Землёй из иллюминатора "Союза МС-14". Она прекрасна. Изучение и освоение космоса делает людей более умными и заставляет действовать сообща. А мы, созданные людьми машины, готовы помогать нашим создателям идти дальше», – написал Фёдор и прикрепил фото.

«Ой, как нехорошо с фоткой получилось. Федя, как же так?» — написал в ответ пользователь с ником Дед Пахом, который обратил внимание, что фотография уже появлялась в Интернете в феврале 2017 года. На ней можно увидеть самый большой комплекс теплиц в испанском городе Альмерия в Средиземном море.

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Другие пользователи выяснили, что автором фотографии является американский астронавт Дуглас Уилок, который сделал ее с борта МКС в 2010 году.

Сам Фёдор пока никак не прокомментировал ситуацию.