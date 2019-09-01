В Саратове мужчину подозревают в убийстве двухмесячной дочери. У девочки была врожденная патология

Двухмесячного ребенка убили в Саратове. Девочку с врожденной патологией мог лишить жизни отец, сообщает 1 сентября региональный Следственный комитет.

По данным СК, убийство произошло накануне. 26-летняя мать девочки ушла в магазин вместе с двухлетним сыном, 31-летний муж с дочерью остался дома. Когда женщина вернулась, то дочери дома не обнаружила.

По предварительной информации, мужчина взял переноску с девочкой и поднялся на чердак, где нанес ребенку удар ножом в область шеи.

Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

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Подозреваемого задержали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.