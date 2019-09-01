Фанат Цоя лишился велосипеда, украшенного цитатой от Милен Фармер, пока спал на могиле кумира

Очередной фанат Виктора Цоя пострадал на могиле кумира в Петербурге. 46-летний житель Коммунара сладко спал на месте упокоения звезды русского рока. В это время кто-то умыкнул его велосипед.

Заявление о краже на Богословском кладбище легло на стол полиции 31 августа. Примечательно, что само преступление было совершено двадцатью днями ранее. Почему потерпевший не торопился обращаться за помощью – непонятно. Он рассказал, что вечером 11 августа находился на могиле Виктора Цоя, но в какой-то момент уснул под действием спиртного. Когда проснулся – увидел, что его велосипеда рядом нет. Изношенное транспортное средство, на котором маркером было выведено название самой известной песни француженки Милен Фармер, владелец оценил в 20 тысяч рублей.

Напомним, 20 августа на могиле Цоя избили мужчину. Фанат уехал в больницу с проломленным черепом.