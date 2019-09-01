Роскосмос дал старт производству мощнейших «царь-двигателей»

НПО «Энергомаш», подчиненное Роскосмосу, запускает серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Об этом 1 сентября сообщает РБК.

Вывод о начале производства можно сделать, благодаря закупке НПО «Энергомаш». «Закупка сортового проката литейных сталей и сплавов РД-171. Товар предназначен для использования заказчиком в основном производстве для комплектации РД-171МВ в рамках опытно-конструкторской работы «Феникс», – сообщается в техническом задании к тендеру на 19,5 млн рублей.

О «царь-двигателях» Роскосмос рассказывал еще в марте 2019 года. РД-171 МВ создан для верхтяжёлой ракеты «Союз-5» («Иртыш»). Тепловая мощность двигателя составляет 27 млн киловатт, «что сравнимо с мощностью крупной гидроэлектростанции».

Первые испытания ракеты с самым мощным двигателем назначены на 2022 год. С её помощью планируется вывести на орбиту пилотируемый корабль «Федерация».