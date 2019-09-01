Уличная драка на Черкасова закончилась стрельбой. Пострадавший получил пулю в глаз

Уличная ссора закончилась для жителя Калининского района Петербурга больницей – пуля застряла у него в глазу.

По данным «Фонтанки», конфликт произошёл около девяти вечера 31 августа на улице Черкасова. У дома 13/2 31-летний мужчина подрался со своим знакомым. У того оказался пневматический пистолет, который он пустил в дело. Пострадавший отправился в больницу с ранением века и застрявшей пулей, «аргумент» же был найден на скамейке рядом с соседней парадной.

Полиция выясняет все обстоятельства вечерней ссоры.