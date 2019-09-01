Самолет с телом погибшей 12-летней Алисы прибыл из Турции в Петербург

Тело 12-летней Алисы, погибшей в результате несчастного случая в турецком отеле в Бодруме, доставили в Петербург регулярным рейсом в ночь на 1 сентября. Вместе с ней домой прилетели и её родители.

Как сообщает посольство России в Анкаре, генеральное консульство России в Анталье в координации с представителями ритуальной службы оказали всю необходимую помощь в подготовке и оформлении документов, требуемых для репатриации, а также в проведении необходимых процедур. Оплату расходов на транспортировку, проживание в Анталье и приобретение авиабилетов для родителей взяла на себя страховая компания.

«Посольство России в Анкаре и Генконсульство в Анталье в контакте с местными властями и адвокатами продолжат внимательно следить за ходом расследования турецкими компетентными органами трагического инцидента, повлекшего за собой гибель девочки», – заверили дипломаты.

Как рассказали «Фонтанке» родители девочки, дата похорон пока не назначена.

Сердце Алисы остановилось 28 августа в турецкой больнице. Медики университетской больницы Памуккале 20 минут пытались его завести, но не справились. Десять дней за судьбой девочки следили десятки тысяч человек, её полную историю читайте в материале «Фонтанки».