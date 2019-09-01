В последний день лета два ребёнка в Петербурге выпали из окон

Последний день этого лета стал тяжёлым для двух семей из Петербурга. Родители не уследили за детьми, из-за чего те выпали из окон. Оба малыша к счастью, при падении не погибли, но их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Как стало известно «Фонтанке», первый пострадавший – двухгодовалый мальчик из Выборгского района. В квартире на улице Пархоменко 31 августа он продавил москитную сетку и пролетел 4 этажа. Второму мальчику, на этот раз из Красносельского района, пять лет. На улице Добровольцев родители оставили его наедине с окном на 6 этаже.

По обоим фактам проводится проверка, добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.