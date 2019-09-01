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Общество
01.09.2019 10:03
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Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну

Германия не забудет о своей ответственности за преступления Второй мировой войны. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в польском городе Велюнь в ходе памятных мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине нападения на республику фашистской Германии.

«Я кланяюсь жертвам нападения на Велюнь. Я преклоняюсь перед польскими жертвами немецкой тирании. И я прошу прощения», — цитирует 1 сентября слова Штайнмайера на немецком и польском языках РБК со ссылкой на Польское телевидение.

Президент ФРГ отметил, что именно в Велюни 1 сентября 1939 года начался «ад» из-за немецких преступлений, ненависти и насилия. Он добавил, что бомбардировка Велюни была террористической атакой немецких ВВС.

 «Это была волна ненависти и разрушений. Она должна была уничтожить Польшу и европейскую культуру, чтобы освободить место для сумасшедших видений человека, который хотел доминировать над всем континентом», — заключил Штайнмайер.

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В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На памятные мероприятия не пригласили Россию, сославшись на ее незаинтересованность в сохранении «духа исторической правды». При этом приглашения получили представители Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства», куда входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина.

Зимой 2019 года МИД Польши выступил с инициативой пригласить на годовщину Путина, однако затем Варшава отказалась от этой идеи. Решение польских властей российский МИД воспринял «с недоумением».

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