Эмилиаоно Ригони: Никакого решения о моем уходе пока не принято

Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони в интервью «Фонтанке» прокомментировал слухи о своем переходе в итальянскую «Сампдорию».

«Да, я тоже читал все эти новости. Но пока я ничего об этом не знаю. Могу точно за себя сказать, что никакого решения еще не принято. Если честно, я очень надеюсь еще сыграть в воскресенье против «Спартака». Так что пока я игрок «Зенита»», – сказал Ригони.

Он, также, заявил, что счастлив в Петербурге. «Клуб делает все для того, чтобы я чувствовал себя хорошо. Поверьте, мне есть с чем сравнить. Можно даже сказать, что я ощущаю себя в Петербурге, как дома. По сравнению с Италией здесь очень высокое качество жизни», – сказал футболист.

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