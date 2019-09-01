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Спорт
01.09.2019 00:18
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Эмилиано Ригони: Очень хочу в этот раз забить «Спартаку»

О результатах жеребьевки Лиги чемпионов, переходе в «Сампдорию» и проблемах судейства в российском чемпионате отделу спорта «Фонтанки» рассказал полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони.

Эмилиано Ригони: Очень хочу в этот раз забить «Спартаку»

Ригони перешел в «Зенит» летом 2017 года из аргентинского «Индепендьенте». Сумма трансфера составила 9 миллионов евро. Но закрепиться в основе футболисту так и не удалось. Летом 2018 года Ригони ушел в аренду в «Аталанту». Начал там неплохо, забив два гола в первом же матче, но потом потерял доверие главного тренера. Зимой «Зенит» вернул его досрочно. В последние дни все чаще появляются новости о полноценном переходе в итальянскую «Сампдорию». С этого мы и начали наш разговор.

– Буквально за полчаса до нашего разговора появилась очередная новость в итальянской прессе о том, что ваш трансфер в «Сампдорию» – уже решенный вопрос и в понедельник об этом объявят официально.

– Да, я тоже читал все эти новости. Но пока я ничего об этом не знаю. Могу точно за себя сказать, что никакого решения еще не принято. Если честно, я очень надеюсь еще сыграть в воскресенье против «Спартака». Так что пока я игрок «Зенита».

– Я уже стал думать, что у нас с вами прощальное интервью.

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– Нет, это не так.

– В минувший четверг прошла Лига чемпионов. Что думаете о соперниках «Зенита»?

– Если смотреть на все результаты, то «Зениту» выпала самая ровная группа. Будет сложно, но то, что она получилась такая ровная, скорее плюс.

– Главный тренер сказал, что остался недоволен жеребьевкой.

– Лига чемпионов – это турнир, где играют все самые лучшие. В любой другой группе были бы такие же тяжелые соперники. Так что нужно просто принять как есть и выложиться по максимуму.

– Кого из соперников «Зенита» по Лиге чемпионов выделили бы отдельно?

– Наверное, это «Лион». Думаю, что с ним будет тяжелее всего. Но опять же, чтобы выйти из группы, нужно обеспечить хорошую разницу в очках, нужно проходить все команды. Не надо обращать внимание на силу соперника, надо смотреть на то, что мы делаем на поле.

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– В прошлом сезоне также в выездной игре со «Спартаком» у вас было эпичное попадание в штангу. Помните тот момент?

– О да. Я очень хочу в этот раз забить. Надеюсь, в этот раз мяч все-таки попадет в ворота. «Спартак» это наш принципиальный соперник. Впрочем, я бы хотел забивать всем соперникам «Зенита», а не только «Спартаку». Сейчас каждый гол важен для нашей команды. Сейчас у нас одинаковое количество очков сразу с несколькими клубами.

– Стал ли «Спартак» сильнее по сравнению с прошлым сезоном?

– Я знаю, что к ним пришло много новых игроков. У них поменялся стиль игры. Мы это все уже проанализировали и отработали. Мы очень мотивированы. Очень хотим победить.

– Как вы уже заметили, в турнирной таблице сразу у пяти команд одинаковое количество очков — по 14. Говорит ли это о близком уровне команд?

– Российский чемпионат очень сильный. Это показывает то, что многие команды находятся в отличной форме. Поэтому мы не должны опускать руки, мы должны всегда настраиваться на победу. Мы «Зенит» и наше место на самом верху турнирной таблицы.

– Последние неудачи сильно демотивируют?

– Конечно, нас это расстраивает, но мы стараемся не думать об этих матчах. Мы не выложились по максимуму в последних играх. Такой клуб как «Зенит» не может себе этого позволить, поэтому сейчас мы настраиваемся только на победы. Такие вещи, которые с нами произошли в последних двух матчах, иногда происходят в футболе. Мы вышли недостаточно концентрированными, была какая-то необъяснимая потеря внимания. Теперь нам нужно исправлять ситуацию. Больше мы такого себе позволить не можем.

– Сильно ли расстроило то, что отменили ваш гол в матче с «Ахматом»?

– Это было очень обидно. И дело даже не в каких-то личных амбициях. Это решение арбитра не позволило нам заработать три очка. Я очень много раз пересматривал этот момент. Это была ошибка арбитра. Офсайда не было. Но что сейчас уже об этом говорить. Ничего уже не исправишь. Вообще я не очень люблю разговаривать об арбитрах, но конкретно в той игре судья совершил очень много ошибок — мой отмененный гол, фол на Ерохине и так далее. К сожалению, пока не введут ВАР на всех матчах, такие ситуации будут происходить.

– Все чаще говорят об очень низком уровне судейства в текущем чемпионате. Способен ли ВАР исправить эту ситуацию?

– Я думаю, что минимизировать судейские ошибки ВАР способен, но не полностью их исключить. Есть ситуации, где ВАР бывает лишним. Например, когда ты играешь в центре поля и вдруг судья прерывает игру и идет смотреть видеоповтор какого-то момента, это плохо сказывается на ходе игры. Я, кстати, не очень понимаю, почему в каких-то матчах ВАР используется, в каких-то нет.

– Команда недавно ходила в Эрмитаж и рисовала синие квадраты. Как вам такой опыт?

– Мне очень понравилось в музее. Хотя рисование – это немного не мое. Я очень старался, кому-то даже понравился мой квадрат, но это все-так не мое.

– У кого квадрат получился лучше всего?

– Мой, конечно!

– После возвращения из Италии вы неоднократно говорили, что полюбили Петербург еще больше. Что именно так сильно на вас повлияло?

– Я действительно очень счастлив в Петербурге. Клуб делает все для того, чтобы я чувствовал себя хорошо. Поверьте, мне есть с чем сравнить. Можно даже сказать, что я ощущаю себя в Петербурге, как дома. По сравнению с Италией здесь очень высокое качество жизни. Мне нравится, как здесь все организовано.

– Автомобильное движение до сих пор вас раздражает или уже привыкли?

– В начале это было действительно ужасно, но сейчас я уже привык. Понимаю, когда и где бывает больше пробок, по каким дорогом лучше ездить, а когда лучше вообще не выезжать.

– Повторялись ли еще истории вроде той, когда вас с Паредесом на 40 минут остановил поздно вечером патруль ДПС?

– Слава богу, больше такого со мной не происходило. Но тот случай был очень смешным, потому что я тогда вышел из дома в шортах, хотя это была зима, все было в снегу. Я просто собирался завезти домой Лео одну вещь. И вдруг нас останавливает полицейский. Это была самая холодная ночь в моей жизни. Я никогда так не мерз. Я полчаса стоял вне машины в шортах. С тех пор я никогда зимой больше не выходил в шортах. Это было мне хорошим уроком.

– Вас часто критикуют за нестабильность: вы можете провести отличный матч, а уже через неделю провалить игру. Замечаете ли вы такую проблему?

– Отчасти, я согласен с этим мнением. Такое часто происходило в моей карьере. Но конкретно сейчас мне сложно найти ритм, потому что я не играю постоянно. Если бы я регулярно попадал в состав, мне было бы легче стабилизировать свою игру. Это вопрос доверия тренерского штаба. Когда тренер доверяет, игрок всегда выкладывается на сто процентов. Если есть какие-то недопонимания, ты можешь потерять концентрацию.

– При вас «Зенит» пережил несколько перестроек. Насколько это нервировало?

– На меня это никак не влияло. Единственное, были некоторые проблемы с адаптацией поначалу. Но потом все наладилось. У меня всегда был отличный контакт со всеми игроками, которые приходили и уходили. У каждого было чему поучиться.

– Дзюба называл Манчини самым странным тренером в своей карьере. Рассказывал, что при подготовке к матчам Роберто не знал соперников по именам, заставлял бить по пустым воротам. Какие у вас остались впечатления от Манчини?

– Ну да, я отчасти соглашусь с Артемом. Манчини — тренер с очень сильным характером, очень большим эго. Я видел, что Артем на тренировках с ним часто был недоволен. Они часто спорили. Опять же Манчини пытался заставить себя очень сильно уважать, потому что он был самым-самым главным. Если у тебя были с ним какие-то недопонимания, он просто не ставил тебя на игру.

– Этим летом из команды уже ушли 14 футболиста — почти полноценная команда. Чувствуется ли, что пространства на тренировках стало больше?

– Да, нас в какой-то момент действительно стало очень много. Мы все были в шоке. Никто не понимал кто приходит, кто уходит, кто придет из аренды, кого продают, кого покупают. Но сейчас все более или менее пришло в норму. Думаю, что никаких глобальных передвижений у нас больше не будет.

– Дзюбу долго сватали в Англию. К сожалению, или к счастью, этого не произошло, но, на ваш взгляд, смог бы Артем там заиграть?

– С учетом роста Артем он очень техничен. Это большая редкость для игрока подобных габаритов, особенно нападающего. Единственное, ему, возможно, не хватало бы в Англии немного физики. В остальном, он отлично подошел бы для Англии.

– Забавляет ли вас, когда Артем пытается говорит по-испански?

– О, да. Постоянно, когда мы разговариваем с другими аргентинскими игроками «Зенита», он запомнит какое-то слово и потом его без конца повторяет. Или наоборот нас начинает учить какому-то русскому слову. Это человек, который никогда не замолкает. Он говорит весь день, на протяжении всей тренировки.

– Насколько сильно изменит «Зенит» приход Малкома?

– Уверен, что он нам очень сильно поможет. Все-таки не зря он был игроком «Барселоны». Конечно, мы держим в уме лимит легионеров и понимаем, что теперь кому-то придется посидеть иногда на скамейке. Но Малком это тот игрок, который будет приносить нам результат.

– Следите ли за судьбой Кокорина?

– Да, конечно. Мы все переживаем за него.

– Возможно ли после всего, что с ним произошло, вернуться на высокий уровень в футболе?

– Уверен, что Александр сможет это сделать. Естественно это не произойдет сразу. Нужно будет много тренировок. Я считаю, что «Зенит» очень заинтересован в нем, потому что игроков уровня Кокорина не так уж и много. Помню, когда я только пришел в «Зенит», я смотрел, как он играет, и мне это безумно нравилось. Он великолепный футболист с замечательными качествами. Он должен вернуться в футбол.

– Попадали вы сами когда-нибудь в подобные конфликты и как их решали?

– Естественно, у меня бывало такое, что я гулял по ночам, но таких конфликтных ситуаций у меня никогда не возникало. Если слышу какие-то оскорбления в свой адрес, обычно игнорирую таких людей. Я понимаю, что я публичная личность, и что любое необдуманное действие может негативно на мне отразиться.

– Никогда бы такое не подумал, но Азмун как-то назвал вас одним из самых сумасшедших игроков «Зенита», вспоминая, как вы праздновали чемпионство в самолете.

– Ну если Сердар так думает, то возможно это так. Но Сердар сам очень веселый парень. Мы с ним вечно шутим. Он очень забавный.

– Кто на ваш взгляд самый сумасшедший футболист «Зенита»?

– Сердар! Я не знаю, что с ним иногда происходит. Он на протяжении всего дня пытается меня поддеть, как-то надо мной пошутить.

– В прошлом вы часто выкладывали в своем Инстаграме ролики того, как вы играете на пианино. Вы специально этому учились?

– Это началось примерно шесть лет назад. Я смотрел видео в ютубе, как один аргентинский музыкант играл на пианино мои любимые песни. Мне очень это понравилось. После этого папа подарил мне пианино и я, смотря эти ролики на ютубе, научился немного играть. У меня довольно базовый уровень, но мне очень нравится.

– Приходилось ли где-то выступать?

– С пианино никогда. У меня есть знакомая группа в Аргентине, и иногда я присоединяюсь к ним на выступлениях, но сажусь где-нибудь сзади за барабаны, чтобы меня никто не видел, и играю в свое удовольствие.

– Насколько я понимаю, у аргентинских футболистов «Зенита» есть личный татуировщик, который иногда специально приезжает в Петербург, чтобы сделать им новые татуировки. Почему именно этот человек?

– На самом деле это очень известный специалист Роберто Лопес. Он татуирует всех известных аргентинских футболистов, которые живут в Европе. Он, в том числе, делал татуировки Месси. Этот человек изначально был хорошо знаком с Краневиттером, потому что они из соседних городов. Поэтому, да, когда мы решаем набить новые тату, мы ему звоним, они приезжает на одну-две недели.

– Какая самая свежая у вас тату?

– Волк на ноге и еще лев на спине.

– Знаю, что на левой руке у вас есть очень важная для вас татуировка с надписью «Отец мой старый», которая посвящена его дедушке. Какую роль в вашей жизни он сыграл?

– Это очень важный человек в моей жизни. Он тот, кто в принципе привел меня на футбольное поле, когда я был совсем маленьким мальчиком. Потом он сопровождал меня на все тренировки, ждал меня, потом увозил домой. Мои родители много работали и не могли уделять мне так много времени. Дедушка всегда меня поддерживал во всех жизненных ситуациях.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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