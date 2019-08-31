Новые станции Фрунзенского радиуса будут открывать 5 сентября

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов дал поручение открыть новый участок фиолетовой линии метро 5 сентября. Как сообщают источники «Фонтанки», поручение дано по итогам объезда нового участка 31 августа. Информацию подтвердили в пресс-службе Смольного. Там отметили, что церемония запланирована на 11 утра.

Предполагается, что открыты будут три новые станции – «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары». Поезда с 31 августа уже выходят из депо «Южное».