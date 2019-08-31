К открытию 5 сентября на станциях Фрунзенского радиуса предстоит исправить около сотни недоделок

К открытию трех новых станций метро Фрунзенского радиуса предстоит исправить около сотни замечаний. Об этом сообщает источник "Фонтанки".

Как сообщила "Фонтанка", 31-го августа врио губернатора Петербурга Александр Беглов провел объезд по новым станциям и дал поручение открыть новый участок фиолетовой линии метро 5 сентября.

До тех пор надо исправить еще около 100 замечаний Ростехнадзора, чтобы он принял станции. В их число входят как конкретные недоделки по ряду конструкций, так и непредоставление некоторых документов по материалам. Предполагается, что открыты будут три новые станции – «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары».

О том, что новый участок введут в сентябре, Беглов сообщил 22 августа во время предыдущего объезда. Тогда же стало понятно, что речь идет не о 1 числе, на которое с начала года ориентировали горожан. По словам врио губернатора, для него первоочередным является вопрос безопасности, а не дедлайнов. При этом КРТИ заявлял, что строительную готовность к 1 сентября обеспечат, но Ростехнадхзору еще предстоит принять объект.

История Фрунзенского радиуса тянется с 2014 года, когда был заключен контракт на его строительство. В контракте был прописан срок до конца 2018 года, однако участок ждали в 2017-м, а потом – к ЧМ-2018. Работы шли с отставанием, «Метрострой» пенял на то, что стоимость контракта была сокращена по настоянию бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна с 35 млрд до 26 млрд рублей. В итоге были сорваны и контрактные сроки, сдачу перенесли на май 2019 года. Вскоре стало понятно, что и это утопия, и Смольный заявил о расторжении всех контрактов с «Метростроем», однако тут же передумал. Компании добавили денег на участок и поставили задачу управиться до 1 сентября. В итоге первый пробный поезд поехал в июле 2019 года.