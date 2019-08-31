Петербургские синхронистки стали победителями юношеского чемпионата мира

Российские синхронистки добыли две победы в предпоследний день юношеского чемпионата мира по артистическому плаванию, который проходит в Словакии.

В соревнованиях солисток 31 августа выиграла Дарья Кирсанова с результатом 169,6116 балла. Второй стала украинка Анастасия Солдатенкова (164,8018 балла), третьей – испанка Альба Гарсия (160,6294).

В комбинированной программе также победили представительницы сборной России, среди которых две петербурженки – Алена Бакай и Ева Зеленко. Также золото досталось Виолетте Евенко, Дарье Кирсановой, Полине Ларцевой, Диане Миргазизовой, Дарье Огородниковой, Александре Прудиус, Виктории Родионычевой и Анне Соколовой.

В заключительный день турнира пройдут соревнования между дуэтами и группами.