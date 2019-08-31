Американка взяла с собой в самолёт живого пони. Для моральной поддержки

Американка взяла поднялась на борт самолёта со своим пони. Просто, чтобы не так страшно было лететь. Видео из салона появилось в твиттере 31 августа.

Короткий ролик опубликовал пользователь Эван Новак. Снят он был на борту лайнера авиакомпании American Airlines, летевшего из Чикаго в Омаху. При этом отмечается, что женщине пони был нужен «для моральной поддержки».

A passenger takes a small horse on an American Airlines flight to #Omaha Airport ? pic.twitter.com/Psw65Tq6FF — Aviationdaily????????? ????? (@Aviationdailyy) 30 августа 2019 г.

Кстати, пользователи твиттера отметили, что нередко пони используются в качестве животных-помощников. И они намного лучше собак, так как в среднем живут с хозяином 30 лет.

Министерство транспорта США, к слову, разрешает брать животных на внутренние рейсы. А авиакомпании могут быть оштрафованы, если откажут пассажиру в таком праве. Так, в американских самолётах нередко оказываются кошки, собаки, а также более экзотические питомцы, например, утки и кенгуру.