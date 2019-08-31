В Астрахани из окна машины свадебного кортежа выбросили пачку денег. Водители устроили пробку, но разбогатеть не смогли

Пачка денег вылетела из окна машины свадебного кортежа в Астрахани 31 августа. На дороге моментально образовался затор, водители кинулись подбирать купюры, но разбогатеть ни у кого не получилось.

Видеозапись с пробкой на Боевой улице опубликовали в группе «Астрахань ВКонтакте». На кадрах видно, как водители выбегают на проезжую часть и подбирают банкноты.

«Всё бы ничего, но купюры из магазина приколов», – комментирует автор видео.