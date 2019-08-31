Происшествия
В результате падения гироплана в Клязьминское водохранилище погибли два человека
Два человека погибли в результате падения гироплана в Клязьминское водохранилище в подмосковном Долгопрудном 31 августа. По факту крушения возбуждено уголовное дело.
«Тело одного погибшего поднято на поверхность, сейчас поднимают второго погибшего», – сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
Двухместный гироплан задел провода ЛЭП и рухнул в воду. Происшествие попало на видео.
На месте ЧП работают водолазы. В поисковой операции участвуют 70 человек, используются 25 единиц техники.
Следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).