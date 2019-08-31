В результате падения гироплана в Клязьминское водохранилище погибли два человека

Два человека погибли в результате падения гироплана в Клязьминское водохранилище в подмосковном Долгопрудном 31 августа. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

«Тело одного погибшего поднято на поверхность, сейчас поднимают второго погибшего», – сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Двухместный гироплан задел провода ЛЭП и рухнул в воду. Происшествие попало на видео.

На месте ЧП работают водолазы. В поисковой операции участвуют 70 человек, используются 25 единиц техники.

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Следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).