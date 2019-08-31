СМИ: В Оренбурге волонтеры приюта для животных пострадали от выброса газа. Накануне там нашли мертвыми 65 кошек

Выброс неизвестного химического вещества отправил на больничную койку троих волонтеров приюта для животных в Оренбурге. Жители жалуются на неприятный запах на юге города, сообщает 31 августа «Оренбург Медиа».

По данным издания, волонтеры потеряли сознание в присутствии участкового полиции, который приехал в здание на Илекском шоссе после инцидента с массовой гибелью обитателей приюта.

В четверг, 29 августа, в подвальном помещении приюта обнаружили трупы 65 кошек. В помещении в тот день тоже стоял резкий химический запах.

Как рассказала «Оренбург Медиа» руководитель приюта Юлия Бабенко сотрудники организации приехали с участковым в приют. В помещении они снова ощутили резкий запах и через некоторое время присутствующие почувствовали недомогание. Трех человек госпитализировали с отравлением.

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На место происшествия прибыли специалисты аварийно-спасательной службы с газоанализаторами. Они пришли к выводу, что в системе канализации могло оказаться какое-то ядовитое химическое вещество.

«Тут у нас ходят специалисты водоканала. Они начали вскрывать люки колодцев, и из одного из них пошел тот самый химический запах. Никто не знает, что это. Ждем специалистов Роспотребнадзора, чтобы они провели точный анализ и взяли пробы воздуха и воды», — уточнила руководитель приюта.

Накануне от жителей южной части города поступило 6 жалоб на неприятный запах, добавляет Орен-ТВ.

Запах, похожий сероводород, появился примерно в 4 утра в районе улиц Донгузской, Беляевской и Илекского шоссе.