В Бельгии во время гонки погиб 22-летний пилот «Формулы-2»

Французский гонщик команды BWT Arden Антуан Юбер разбился насмерть во время гонки «Формулы-2» на трассе Спа-Франкоршам в Бельгии. О гибели 22-летнего пилота сообщила пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA) 31 августа.

По информации FIA, Юбер врезался в ограждение на повороте во время первого круга гонки. По инерции болид отбросило обратно на трассу, после чего в него на полной скорости врезался американский гонщик Хуан-Мануэль Корреа из команды Sauber Junior Team by Charouz. Следом разбитые болиды задел японский пилот Campos Racing Марино Сато.

«В результате аварии Антуан Юбер скончался от полученных травм. Хуан-Мануэль Корреа находится в стабильном состоянии, его доставили в одну из больниц Льежа», — говорится в пресс-релизе FIA.

Гонку «Формулы-2» в Спа-Франкоршам отменили.



