В Ленобласти военные из России и Германии вместе привели в порядок места захоронений времён ВОВ

Российские и немецкие военнослужащие прибрали места захоронений времён Великой Отечественной войны на территории Ленобласти.

Как сообщает 31 августа 47news со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, офицеры и солдаты вооружённых сил Федеративной Республики Германия и отдельного поискового батальона ЗВО совместно провели работы на территории мемориальных комплексов «Невский пятачок», «Синявинские высоты», а также на немецком мемориальном кладбище в Сологубовке.

Военные убрали различный мусор, вымыли памятники, отшкурили и заново покрасили детали конструкций, обелисков и монументов, а также восстановили часть того, что было утрачено.

Немецкая делегация участвует в совместной с россиянами поисковой экспедиции, которая проходит в Кировском районе Ленобласти, где шли ожесточённые бои битвы за Ленинград во время Великой Отечественной войны. Экспедиция продлится до 6 сентября.