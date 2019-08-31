Минобороны РФ показало видео запуска «Искандера» в Астраханской области

Видео учебно-боевого пуска ракеты комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области опубликовало Минобороны РФ в YouTube 31 августа.

В комментарии к видео военные поясняют, что ракету запустили в рамках проходящих на полигоне тактических учений по цели, имитировавшей объект условного противника. Цель успешно уничтожили, что подтвердили данные, полученные с беспилотного летательного аппарата «Орлан-10.

Ракетный комплекс «Искандер-М» предназначен для поражения малоразмерных целей — ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, а также командных пунктов и узлов связи.