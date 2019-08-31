Петербург не прощается с летом. 1 сентября синоптики обещают 25 градусов

Лето не уйдёт из Петербурга в первые дни осени. Об этом говорит краткосрочный прогноз Северо-Западного Гидрометцентра. 1 и 2 сентября в городе на Неве будет жарковато.

Синоптики обещают погожее воскресенье без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до 13-15 градусов. Днём смогут подняться до 25 градусов, но с уверенностью об этом говорить не приходится, так как облачность внесёт свои коррективы.

В понедельник, 2 сентября, петербуржцев ждёт такая же погода с одной лишь разницей – юго-западный ветер сменится юго-восточным.