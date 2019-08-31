В Клязьминское водохранилище упал гироплан с людьми. Машина зацепилась за провода ЛЭП

Автожир упал в Клязьминское водохранилище в Московской области вечером 31 августа. Об этом сообщает областное управление МЧС.

ЧП произошло около 19.00 в округе Долгопрудный. По предварительной информации, машина зацепилась за провода ЛЭП и рухнула в воду. Очевидцы говорят, что упал гироплан. Такой летательный аппарат также называют автожиром.

Информации о пострадавших пока нет.

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На месте работают 39 человек и 14 единиц техники.

В сети появилось видео, на котором видно, как вертолет низко летит над водоемом и задевает лопастью винта линию электропередач, после чего штопором падает в воду.

Это уже второе авиапроисшествие за день в Подмосковье. Днем в Клинском районе области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Пилот погиб. 12-летняя пассажирка была госпитализирована.