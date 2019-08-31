Во Франции на прохожих напали мужчины с ножом. Погиб человек. Один преступник сбежал

Двое вооруженных ножом мужчин напали на прохожих во французском городе Виллербан, граничащем с Лионом. Об этом 31 августа сообщает BFM TV.

В результате нападения возле станции метро Laurent Bonnevay один человек скончался на месте от полученных травм, еще шестеро пострадали.

On le voit ici ma?tris? par des passants. (assis devant l'ascenseur) pic.twitter.com/gDLhJ5lWX0 — Alex ? (@Khas_sf) 31 августа 2019 г.

Очевидцы задержали нападавшего. Его сообщник сбежал.

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На место прибыла полиция и специальные службы. Станция метро закрыта. Ведутся поиски второго злоумышленника. О мотивах нападения и личности преступников пока ничего не сообщается.