Происшествия
Во Франции на прохожих напали мужчины с ножом. Погиб человек. Один преступник сбежал
Двое вооруженных ножом мужчин напали на прохожих во французском городе Виллербан, граничащем с Лионом. Об этом 31 августа сообщает BFM TV.
В результате нападения возле станции метро Laurent Bonnevay один человек скончался на месте от полученных травм, еще шестеро пострадали.
On le voit ici ma?tris? par des passants. (assis devant l'ascenseur) pic.twitter.com/gDLhJ5lWX0— Alex ? (@Khas_sf) 31 августа 2019 г.
Очевидцы задержали нападавшего. Его сообщник сбежал.
На место прибыла полиция и специальные службы. Станция метро закрыта. Ведутся поиски второго злоумышленника. О мотивах нападения и личности преступников пока ничего не сообщается.