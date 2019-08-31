«Зенит» объявил о подписании венесуэльского защитника Осорио

Футбольный клуб «Зенит» приобрёл у португальского «Порту» защитника Йордана Осорио. Как сообщает пресс-служба петербургской команды 31 августа, венесуэльский футболист перешёл на правах аренды до конца сезона с возможностью последующего выкупа футболиста.

Йордан Осорио дебютировал во взрослом футболе в составе родного клуба «Самора» в апреле 2014-го. В общей сложности провел за клуб из Венесуэлы 103 матча, забил пять мячей, а также трижды выиграл чемпионат Венесуэлы.

В 2017-м присоединился к португальской «Тонделе», за которую отыграл 26 матчей в чемпионате Португалии и забил три мяча.

В 2018 году на правах аренды перешел в «Порту», где выиграл чемпионат страны, а через полгода стал полноценным игроком сине-белых.

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Сезон-2018/19 провел на правах аренды в «Витории Гимарайнш». На счету Осорио 30 матчей и 2 забитых мяча.

За национальную сборную Венесуэлы дебютировал 4 июня 2017-го в товарищеском матче против сборной США. Принял участие в Кубке Америки.