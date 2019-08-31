Лосиха попала под колёса авто на «Скандинавии». Животное погибло на месте

Самка сохатого стала жертвой ДТП в Выборгском районе Ленинградской области. Животное выскочило на трассу «Скандинавия» 31 августа, где и встретило авто.

Как сообщают 47news, животное сбили рядом с АЗС, недалеко от поворота на садоводство «Сампо». Лосиха бежала со стороны СНТ к озеру Грачье. Водитель не успел среагировать и затормозить. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

В отделе пропаганды регионального УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти 47news сообщили, что информации об аварии пока не получали. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что у лосей начался брачный период и осенняя миграция. В это время лоси часто перебегают дороги и трассы, тем самым создавая угрозу аварийной ситуации. Чаще всего лоси выбегают на дороги в сумерках: с 23 до 2 часов и с 5 до 9 часов.