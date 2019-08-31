«Меня бы там арестовали». Навальный объяснил, почему не пришел на протестную акцию в Москве

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный не пришел на организованное его сторонниками шествие в центре Москвы, потому что опасался задержания и очередного ареста. Об этом он 31 августа написал в своем Twitter, отвечая на претензию ведущего «России 1» Владимира Соловьева.

«Даже и не ходил. Меня бы там арестовали на 30 суток, а у меня последняя неделя перед "Умным голосованием"», – написал политик.

Неделю назад Алексей Навальный вышел из спецприемника после 30 суток административного ареста. Он отбывал наказание по статье о повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий: суд признал его виновным в призывах выходить на не согласованную с властями акцию протеста 27 июля.

Несанкционированное шествие в центре Москвы 31 августа, по оценке столичной полиции, собрало около 750 человек. Ни одного из протестующих не задержали. Перед собравшимися выступила соратница Алексея Навального Любовь Соболь.