«С завтрашнего дня ты Джаред Осень». Россияне атакуют инстаграм Джареда Лето

Российские пользователи 31 августа атаковали инстаграм солиста американской группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето. Под его последним постом они прощаются с уходящим летом. И без каламбура тут не обойтись.

Флешмоб придумал российский комик Гарик Харламов. Он призвал своих подписчиков перейти на страницу музыканта и попрощаться с летом. Люди от предложения не отказались.

«Ну что ж, с завтрашнего дня ты Джаред Осень», – шутят инстаграмщики.

«Щас будет звонить Гаге и просить перевести», – вспоминают другие недавний интернет-флешмоб.

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«Сегодня я овощ, Лето, забери меня к себе!»

В июле пользователи Instagram из России начали массово общаться в комментариях к постам в аккаунте Леди Гаги после слухов о ее романе с актером Брэдли Купером, в июне 2019 года расставшимся с моделью Ириной Шейк. Многие делились рецептами борща, продавали гаражи и писали о других делах житейских.