Cкоропостижно скончался генеральный директор Tez Tour Дмитрий Шершнев

Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался в ночь на 31 августа на 47-м году жизни. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Причины смерти в АТОР уточнять не стали. Известно, что похороны Шершнева пройдут во вторник, о времени будет сообщено позже.

Шершнев проработал в туристической отрасли более 25 лет, из них 18 лет — в компании Tez Tour. До назначения гендиректором занимал руководящие посты в департаменте бронирования и региональных программ, а также возглавлял департамент внутреннего туризма.

Tez Tour — международный туристический оператор, организующий туры из России, стран бывшего СССР и Восточной Европы. Компания была основана в 1994 году.