В США клиент бара невозмутимо сидел перед грабителем с ружьем. Мужчина объяснил, что после жены ему уже ничего не страшно

Посетитель американского бара поразил интернет-пользователей своим хладнокровием. В Сеть попал ролик, где он равнодушно противостоит грабителю.

Удивительная история произошла в городе Сент-Луис (штат Миссури, США). В одно из питейных заведений ворвался мужчина с винтовкой и приказал всем лечь на пол. Все так и сделали, однако посетитель за барной стойкой словно бы не слышал команды. Игнорируя грабителя, он уставился в экран смартфона. Вооружённый налётчик попытался отнять гаджет, но у него ничего не вышло. Когда преступник направил ствол на невозмутимого клиента, тот взял сигарету в рот. Завершилось всё тем, что грабитель обчистил кассу и покинул бар. Впрочем, полиция скоро его задержала.

Комментаторы в Интернете после публикации ролика рассыпались в комплиментах. Журналисты же выяснили, что стало причиной такого поведения посетителя. Владелец заведения рассказал, мол, мужчина заявил грабителю, что женат на женщине с очень тяжелым характером, поэтому ему всё равно. «Давай, стреляй!» – сказал он.

Человеком со стальными нервами оказался местный житель Тони Товар. Он пояснил, что за стойкой у него не было страха: он «почувствовал», что преступнику просто нужны деньги, а стрелять он ни в кого не собирается.