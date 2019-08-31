Каршеринг вынес «четырнадцатую» на тротуар улицы Маршала Казакова. Под колёса попала мама с коляской

Каршеринговый «Рено Каптюр» снёс «четырнадцатую» в Кировском районе Петербурга днём 31 августа. От удара машина вылетела на тротуар и сбила пешехода.

Как сообщают пользователи группы «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург», авария произошла у дома №56 по улице Маршала Казакова. Разбитый ВАЗ, получивший мощный удар с водительской стороны, задел маму с коляской.

Женщина, по рассказам очевидцев, получила перелом, ребёнок цел. Водитель «Рено» якобы вылез из машины и сбежал с места ДТП.

В управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти добавили, что по факту аварии проводится проверка.