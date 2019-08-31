Полицейские в Петербурге посадили в автозаки троих протестующих, но тут же отпустили. В Москве обошлось без задержаний

Во время одиночных пикетов в Петербурге полицейские посадили в автозаки троих человек: активистку, у которой не оказалось документов, провокатора, который пытался отобрать плакат у протестующего, и оператора телеканала «78», который не реагировал на просьбы уйти с проезжей части. Всех троих быстро отпустили, задержанных на акции нет, сообщили «Фонтанке» в петербургской полиции 31 августа.

Пикеты у станции метро «Владимирская» петербургские оппозиционеры проводят в поддержку московской акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и арестованных в рамках дела о «массовых беспорядках». В столице 31 августа на несогласованное шествие, организованное штабом Алексея Навального, вышли несколько сотен человек. Московская полиция не задержала ни одного из них.

Параллельно с протестным шествием в центре Москвы проходит фестиваль «PROлето». Организовали этот концерт столичные власти.

В последние субботы в Москве регулярно проходят согласованные и несанкционированные выступления сторонников допуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, которые , как правило, сопровождают массовые задержания граждан. Следственный комитет расследует уголовное дело о массовых беспорядках. Глава ЦИК Элла Памфилова не считает необходимым переносить выборы на более поздний срок.