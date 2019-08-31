«Я говорила ему, что все будет хорошо». СК показал видео из Башкирии, где мать призналась в убийстве годовалого сына

Видеозапись следственного эксперимента в Башкирии, на которой мать годовалого мальчика показывает место, где обнаружили тело ее сына, опубликовал Следственный комитет России 31 августа. Ребенка искали двое суток с помощью полиции, МЧС и волонтеров.

На кадрах показан двор дома и яма, в которой нашли завернутого в одело мальчика. У женщины заметно трясутся руки, дрожащим голосом она говорит: «Я положила его, и все это время я говорила ему, что все будет хорошо». Также она добавляет, что не хотела, чтобы ребенок голодал.

О пропаже сына 28-летняя жительница села Исмаилово заявила 29 августа. Пока шли поиски, с женщиной работали сотрудники правоохранительных органов. Как рассказали в СК, по предварительной информации, мать призналась, что задушила сына и спрятала в полуметровой яме на участке своего дома.

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Известно, что у женщины есть пятилетняя дочь. Односельчане рассказали журналистам, что детей она воспитывала одна, семья в селе считается вполне благополучной. «Дом у неё нормальный, машина есть Daewoo Matiz. Если бы уж совсем без денег была, машину бы продала, наверное. Ну и в деревне огород кормит. Отец детей алименты платил», – приводит слова соседей телеграм-канал «Подъем».

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемой.