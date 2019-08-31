«Говорим одним голосом. Угроза всей Европе». Зеленский раскритиковал «Северный поток-2» и нашел поддержку в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2». Об этом Зеленский сообщил 31 августа на совместной пресс-конференции с Дудой.

«Здесь мы говорим с Польшей одним голосом: «Северный поток-2» является неприемлемым и несет в себе угрозы всей Европе», — приводит слова Зеленского РБК со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Зеленский добавил, что его страна выступает за диверсификацию источников энергоснабжения, а также энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша — США — Украина.

Украина последовательно выступает против строительства «Северного потока-2», который пройдет из России в Германию через Балтийское море. Ранее Зеленский говорил, что в странах Европы позицию Киева игнорируют: «Нас никто не спрашивает. Ангела Меркель [канцлер ФРГ], Эмманюэль Макрон [президент Франции], думаю, не будут влиять на продолжение строительства трубопровода, так как на них очень сильно влияет их местный бизнес».

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Проект строительства газопровода Nord Stream 2 AG по дну Балтийского моря должен завершиться в конце 2019 года. Из 1200 километров труб, которые соединят Россию и Германию, 374 км будет проведено по территории Финляндии. Компания столкнулась с проблемами в Дании. Как писала «Фонтанка», они грозят «Северному потоку – 2» затратами в 660 млн евро и отсрочкой реализации проекта на 8 месяцев.