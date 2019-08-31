Ульяновский участковый спас девочку двух лет от отчима с вилкой. К израненному ребенку попали через окно

Участковый из Ульяновской области вызволил двухлетнего ребёнка из рук отчима, решившего проверить остроту вилки на детском теле.

Как сообщает 31 августа региональное МВД, в ночь на субботу в полицию поступил сигнал о том, что из квартиры многоэтажки в посёлке Мулловка раздаются крики. На место прибыл участковый, но в жилище к тому времени не горел свет и посторонних звуков не было. Полицейский всё же посветил фонариком в окно и увидел, что на диване лежит окровавленный ребёнок.

Забравшись в квартиру через открытое окно, правоохранитель завернул двухлетнюю девочку в одеяло и выбежал на улицу. Ребёнок был госпитализирован с множественными колото-резанными ранениями груди и находится в реанимации.

Областной следственный комитет по факту причинения тяжкого вреда здоровью возбудил уголовное дело. Следствие полагает, что 42-летний отчим несколько раз ударил девочку вилкой. Мужчина задержан, решается вопрос об аресте.

Семья, в которой проживает ребенок, находится на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, мать ребенка ранее привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.