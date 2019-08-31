«Личная мороженщица Путина» призналась, что она «не простая продавщица»

Женщина, которая продавала мороженое президенту России Владимиру Путину на авиасалоне МАКС-2019, призналась, что «она не простая продавщица». После того, как СМИ обратили внимание, что она уже второй раз оказывается в компании главы государства, женщина пропала, но с ней смогли поговорить журналисты телеканала НТВ.

В программе «Центральное телевидение» 31 августа женщина сообщила, что ее компания уже не первый год работает на авиасалоне, занимаясь организацией торговли и питания. По словам Сафроновой, она «не простая продавщица мороженого», а менеджер по организации торговли на МАКСе.

Объясняя, почему президент второй раз подряд покупает мороженое именно у нее, она указала, что это простое совпадение и призналась, что волновалась и стеснялась во время встречи с президентом.

На ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском 27 августа Владимир Путин вместе со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в присутствии журналистов купил мороженое в одной из палаток. Журналисты обратили внимание, что мороженое продает та же самая продавщица, которая работала на МАКСе в 2017 году. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле не знают о личности продавщицы.