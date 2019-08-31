В Волгоградской области собака на привязи до смерти покусала годовалого мальчика

Встреча с соседским псом стала роковой для годовалого мальчика в Нехаевском районе Волгоградской области. Спасти ребенка не удалось, сообщает 31 августа региональный Следственный комитет.

По данным СК, ребенок вышел во двор, пока мама была занята делами на кухне. Малыш отправился гулять к соседям, у которых на привязи сидела собака. Пес набросился на мальчика. На крики сына выбежала мать и смогла отбить его. На место вызвали скорую помощь, но по пути в больницу маленький пострадавший скончался.

Отмечается, что ребенок проживал с родителями, братьями и сестрами. СК организовал проверку.