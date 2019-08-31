Силовики оцепили Пушкинскую площадь в Москве, где собрались участники несогласованной акции
Сотрудники Росгвардии и ОМОН оцепили Пушкинскую площадь в центре Москвы, где 31 августа собрались участники акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и арестованных в рамках дела о «массовых беспорядках». В мегафоны полицейские предупреждают граждан, что акция не согласована с властями.
Те, кто мешает сейчас проходу граждан.— Полина Нестерович (@Plombir_Snark) August 31, 2019
Страстной бульвар, Пушкинская площадь.
Фото: Виктория Одиссонова pic.twitter.com/QuLXbWeQQt
Перед протестующими, которые прошли шествием от Чистых прудов, выступила юрист Фонда борьбы с коррупцией, соратница Алексея Навального Любовь Соболь, которой не удалось зарегистрироваться кандидатом на выборах а Мосгордуму. После выступления она покинула площадь.
По данным полиции, в акции приняли участие около 750 человек. Участники и журналисты говорят о нескольких тысячах. О задержаниях пока не сообщается.
?? Люди не расходятся, наоборот, людей стало все больше.— ...опять Безвременье!?? (@proryvanet2) August 31, 2019
Пушкинская площадь полностью оцеплена. Людям не дают переходить даже на зеленый. pic.twitter.com/EKCHy89x0U
По соседству с протестной акцией на Пушкинской проходит акция религиозная. Верующие молятся за восстановление монастыря.
Несогласованное шествие по центру Москвы организовал штаб Алексея Навального. Заявку в мэрию на проведение этой акции подавала Либертарианская партия, но ей отказали.
В последние субботы в Москве регулярно проходят согласованные и несанкционированные выступления сторонников допуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, которые сопровождают массовые задержания граждан. Следственный комитет расследует уголовное дело о массовых беспорядках. Глава ЦИК Элла Памфилова не считает необходимым переносить выборы на более поздний срок.