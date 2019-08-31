На Петербург навели «Стрелку». Конкурс на концепцию арт-парка подготовят авторы конкурса на Зарядье

Александр Беглов привел на стройплощадку организаторов будущего конкурса на предпроект арт-парка. Раньше 2021 года строить не начнут, до этого придется заняться художественным вырезанием.

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

31 августа врио губернатора Александр Беглов приехал на стройплощадку несостоявшегося Судебного квартала, на этот раз в интересной компании. Рядом с ним вышагивали гендиректор «ДОМ.РФ» (бывшее АИЖК) Александр Плутник и председатель попечительского совета института «Стрелка» Александр Мамут. Собрались, скорее, ради них: участники совещания сообщили, что весной 2020 года предполагается выбрать автора предпроекта для парка на Добролюбова. Конкурс – со всем заявленным почтением к мнению горожан – будут готовить те же люди, которые когда-то выбирали внешний вид для московского Зарядья.



«Большая тройка» участников совещания, дополненная представителями управделами президента, сошлась с журналистами на «берегу» котлована под Театр танца Бориса Эйфмана. Это поистине островок стабильности в бушующем море правительственных планов на Ватный остров. Свое место театр застолбил еще в нулевых, когда здесь планировался квартал «Набережная Европы». Что называется, рушились империи, гостиницы сменялись судами и парками, а театр так и стоит незыблемой проектной глыбой.



«Коллеги, здравствуйте. Первый раз на стройке? Ну и как вам стройка?» – по обыкновению обратился к прессе Беглов и с удовлетворением услышал в ответ: «Масштабно». «Горожане ждали более 100 лет, когда здесь будет парк. И теперь президент поддержал инициативу горожан… Этот парк будет самым лучшим в мире, мы все для этого сделаем», – провозгласил врио губернатора.

Те иллюстрации, которые ранее демонстрировали при объявлении идеи парка, тянут максимум на идеологическую концепцию, так что на ландшатфно-архитектурную (предпроект) требуется провести конкурс. «Мы изначально будем готовить техническое задание, привлекать лучших специалистов и спрашивать горожан и жителей района об их пожеланиях, – рассказал Плутник. – Эти пожелания будут обобщены на сайте администрации города. Будет проведен большой международный конкурс по опыту тех, что проводились в Москве при разработке концепции парка Зарядье или концепции территории вокзалов. Будут привлечены крупнейшие мировые бюро и российские представители. Совместно с администрацией города мы будем формировать жюри». Главе «ДОМ.РФ» не избираться, так что он позволил себе чуть понизить градус ожиданий и обещал городу «один из лучших парков в мире».По данным «Фонтанки», пройдет конкурс в 4 этапа: формирование модели парка и квалификационный отбор участников, подготовка конкурсных предложений, оценка проектов и выбор победителя. На первом этапе предложено подключиться ведущим международным и российским ландшафтным архитекторам. Во второй круг выходят 6 команд, которые будут отобраны жюри на основании квалификационного рейтинга. Победителя выберут в апреле 2020 года. Финансирование конкурса – а уйти может порядка 90 млн рублей – берет на себя «ДОМ.РФ».

Зарядье вспомнили не зря, и когда Плутник говорит «мы», он имеет в виду не только «ДОМ.РФ», но и институт «Стрелка», который точно так же готовил конкурс на самый медийный столичный парк. Петербургский арт-парк (хотя такое название до сих пор не выбрано, а в голосовании, объявленном Союзом архитекторов, лидирует «Романовский») далеко не первый их совместный проект. Стороны сотрудничают как в отдельных городах от Оренбурга до Грозного, так и в плане разработки стандартов комплексного развития территорий. Александр Мамут рассказал «Фонтанке», что именно «Стрелка» будет готовить техническое задание. «Это самая сложная и тонкая часть работы, – пояснил он. – Она включает в себя большие социологические, антропологические и культурные исследования контекста, среды и коммуникацию с горожанами. Климатический анализ, что здесь растет, потому что важно сохранить слово «парк», не превратив его в очередной градостроительный объект».



31 августа все участники процесса вновь подтвердили, что окончательное решение будет отталкиваться от мнения горожан. Беглов сообщил, что именно петербуржцы должны будут выбрать элементы наполнения парка, не обойдя в перечислении вариантов полюбившиеся ему в последнее время фонтаны. Ранее «Фонтанка» опрашивала экспертов на эту тему, и некоторые из них пришли к выводу, что опрос нескольких миллионов человек по довольно сложному в техническом плане вопросу превращается в профанацию, а доверить все надо специалистам. Другие предлагали ввести в жюри знаковых для города людей, пусть и не владеющих познаниями в архитектуре. «Безусловно, будут и известные петербуржцы, которые также войдут в состав жюри», – подтвердил Плутник.

«В Петербурге очень мощная архитектурная общественность, со своей позицией, которая сделала очень многое, чтобы сохранить архитектурный облик центра города, здесь нет растаскивания классической среды, – добавляет Мамут. – Ей мы, безусловно, доверяем, она будет участвовать. Но должен быть учтен и мировой опыт. То же Зарядье выиграло американское бюро Diller Scofidio».

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Опрос по содержанию парка также запущен, но механизм учета мнения горожан пока не ясен. «Прежде чем учитывать мнения, нужно сначала объяснить, про что идет речь, – говорит Александр Мамут. – Потому что в принципе это акт гуманизма: вместо суда – парк. На красивых набережных таких городов мирового класса суды стоят редко. Традиционно это общественное пространство, которое принадлежит каждому. И вот, объясняя этот посыл перехода от суда к парку, мы вступаем в более содержательную часть разговора. Хорошо, что тема становится частью городского дискурса, как обустроить общественное пространство высокой значимости. И это не разговор на день-два, мол, нажмите кнопку и так далее. Это серьезная фундаментальная дискуссия, и чем дольше она идет, тем лучше».



На конкретные вопросы о стоимости строительства и возможных сроках его завершения ни Беглов, ни другие участники совещания не ответили, все будет зависеть от выбранного проекта. Финансирование, по словам врио губернатора, возьмет на себя город, «при участии Российской Федерации». Это интересный момент, так как все, что происходит сейчас на площадке – это и есть участие Российской Федерации в лице управделами президента, а точнее подведомственное ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе». Именно оно ведет стройку Судебного квартала, она не заканчивалась и до сих пор значится на паспорте объекта с окончанием в 4 квартале 2020-го. Как пояснили «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Николая Линченко, в рамках действующего разрешения на строительство «федералы» продолжают строительство подземного паркинга, монтаж распорной системы котлована, устройство ростверка Дворца танцев Бориса Эйфмана.

Таким образом, некогда единый проект делится на этапы и одновременно распределяется по ответственности. Паркинг и театр остаются на своем месте, их будет достраивать управделами президента. Театр закончат, предположительно, к концу 2021 года. Между тем как раз к 2021-му должен подоспеть проект парковой части: этот участок вырежут и передадут из федеральной собственности в городскую. Ранее, напомним, в Законодательное собрание вносился законопроект об отнесении всей территории Судебного квартала к зеленым насаждениям общего пользования. Дальше первого чтения он пока не пошел.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»