Машина «Яндекс-Такси» прилегла на крышу под Тосно. За рулём был не таксист

Машина «Яндекс.Такси» совершила переворот в Тосненском районе Ленобласти. Пользователи соцсетей 31 августа поделились фотографией брендированного авто, лежащего на крыше посреди дороги у выезда из Болотницы. Рядом, по всей видимости, присели водитель и пассажиры.

Как сообщает девушка, находившаяся в легковой, мужчина за рулём не работает таксистом, а взял транспортное средство в аренду. Перевороту предшествовал опасный маневр фуры. Якобы грузовик резко повернул, а водитель «шашечек» не успел сориентироваться и влетел в прицеп.