«Мазда» и «Шкода» не смогли разъехаться на Передовиков. Пассажиры уехали на скорой

Автомобили «Мазда» и «Шкода» не поделили дорогу в Красногвардейском районе Петербурга в полдень 31 августа.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за рулём «японки» сидел 30-летний петербуржец. «Чехом» же управлял 32-летний водитель.

В итоге пострадали пассажиры обеих машин – 28-летняя женщина и 30-летний мужчина.

Водители остались оформлять ДТП, а пассажиры уехали в Александровскую больницу.