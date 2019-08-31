СМИ: Telegram усилит анонимность. Мессенджер позволит скрывать от всех номер телефона

Мессенджер Telegram в течение нескольких дней внедрит функцию, которая позволит скрыть свой номер телефона от тех, кто внес его в список контактов. Это должно закрыть лазейку, которую предположительно используют власти материкового Китая против протестующих в Гонконге, пишет 31 августа Reuters.

Спецслужбы Китая добавляют телефоны возможных протестующих в свой список контактов, подключаются к группам и устанавливают участников, после чего требуют у операторов раскрыть личность абонентов. Таким образом удалось арестовать десятки известных активистов.

Нововведение способно усложнить жизнь большинству пользователей Telegram, которые больше не будут получать извещение, что к мессенджеру присоединился человек из списка контактов.

С июня в Гонконге идут массовые выступления против закона об экстрадиции в материковый Китай. Организаторы используют для координации порядка 100 групп в мессенджере, пишет агентство. Протесты уже вызвали рекордное снижение ВВП Гонконга: во втором квартале показатель вырос только на 0,6%, что намного хуже прогнозов (1,6%).

Сегодня противостояние резко обострилось: китайские власти применили водометы с синим красителем, а протестующие — бутылки с зажигательной смесью.