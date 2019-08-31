В центре Москвы проходит несогласованное шествие оппозиции. Пока никого не задерживают

Несколько сотен человек начали несогласованное шествие по центру Москвы 31 августа. От Чистых прудов они движутся в сторону Пушкинской площади. Протестующие выступают в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и арестованных в рамках дела о «массовых беспорядках».

Люди скандируют лозунги. Среди участников шествия есть также феминистки, выступающие против домашнего насилия.

Пока акция проходит без задержаний. Заявку на проведение шествия в мэрию Москвы подавала Либертарианская партия, однако получила отказ в согласовании. В итоге либертарианцы присоединились к несогласованному шествию, которое анонсировал штаб Алексея Навального.

Параллельно на площади Академика Сахарова проходит организованный властями Москвы фестиваль молодежи «PROлето». На нем планируются выступления Ольги Бузовой и Егора Крида. Принять участие в этом концерте власти столицы приглашали москвичей, рассылая им смс-сообщения.

В последние субботы в Москве регулярно проходят согласованные и не санкционированные выступления сторонников допуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, которые сопровождают массовые задержания граждан. Следственный комитет расследует уголовное дело о массовых беспорядках. Глава ЦИК Элла Памфилова не считает необходимым переносить выборы на более поздний срок.