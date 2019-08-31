«Самая красивая в мире – это в Петербурге». Путин поспорил с Кадыровым о мечетях

Президент России Владимир Путин назвал петербургскую мечеть самой красивой в мире. Об этом он заявил на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым 31 августа в своей резиденции в Ново-Огарево. Стенограмму опубликовала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин поинтересовался у Кадырова, как прошло открытие мечети в чеченском городе Шали. «Эта мечеть – не только самая большая в Европе, но и самая красивая в мире», – сказал Рамзан Кадыров. «Самая красивая в мире – это в Петербурге», – парировал президент. «Не могу спорить с вами, Владимир Владимирович», – ответил Рамзан Кадыров.

Мечеть в городе Шали открыли 23 августа. Рамзан Кадыров на церемонии открытия объявил, что религиозное сооружение будет носить имя пророка Мухаммеда.

Соборная мечеть Санкт-Петербурга была построена в начале прошлого века и стала главной мечетью Российской империи. В июне 1940 года ее закрыли. В 1955-м мечеть вернули верующим.