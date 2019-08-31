Трое в камуфляже попытались ограбить банкомат под Петербургом, но исчезли в тумане

Трое в камуфляже попытались взломать банкомат «Сбербанка» во Всеволожском районе области, но не утаились от «всевидящего ока» службы безопасности. Охрана активировала защиту, и воры «растворились» в тумане.

Как сообщает издание 47news, в четвёртом часу ночи 31 августа во всеволожской полиции раздался звонок. Правоохранителям сообщили, что на улице Верхней в деревне Старой, где сегодня, кстати, был крупный пожар, орудуют налётчики.

На записях с камер видеонаблюдения «засветились» трое в камуфляже. Воры попытались засунуть в аппарат шланг, видимо, для того, чтобы подорвать его при помощи газа. Но в этот момент ночных визитёров заметил один из сотрудников службы безопасности, мониторящий изображение с камер видеонаблюдения. После этого был активирован генератор тумана.

Молодчики отреагировали на дым бегством, ничего не украв. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.