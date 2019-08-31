В Луге подросток получил пулю от нервного велосипедиста

Подросток стал жертвой нервного велосипедиста в Лужском районе Ленинградской области. Мужчина обстрелял мальчика из травматического пистолета.

Как сообщает 31 августа 47news, 15-летний пострадавший обратился в больницу города Луги накануне вечером. Полицейским он позже рассказал, что на улице Кирова у него произошла стычка с мужчиной, который ехал на горном велосипеде с рамой жёлтого цвета.

На вид возможному агрессору лет тридцать, волосы тёмные. Из одежды на велосипедисте были чёрные шорты, серая майка и кепка.

Подозреваемого ищут, сообщили в полиции.