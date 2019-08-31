В США умер создатель «Чёрного плаща» и «Пинки и Брейна»

Сценарист мультфильмов Гордон Брэссак скончался в США в возрасте 68 лет. Об этом 31 августа сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына Джеймса.

По данным издания, Гордон Брэссак умер в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни.

«Я буду скучать по тебе больше, чем ты можешь себе представить. Спасибо за все, чему ты меня научил», — написал его сын Джеймс Брэссак в Instagram. Он попросил своих подписчиков в память об отце посмотреть эпизод «Пинки и Брейна» или любого другого мультфильма, который создал Гордон Брэссак.

Брэссак был сценаристом мультфильмов, среди которых «Утиные истории», «Пинки и Брейн», «Черепашки-ниндзя», «Черный плащ», «Приключения Джимми Нейтрона» и «Смурфики».