В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Пилот погиб. Выжила юная пассажирка

Легкомоторный самолет «Сигма» совершил жесткую посадку в клинском районе Подмосковья днем 31 августа. Пилот погиб на месте.

Инцидент произошел днем 31 августа в районе деревни Минин, пишет РБК со ссылкой на ГУ МЧС России по Москве.



На борту самолета были пилот и девочка 12 лет. Мужчина погиб, девочка получила переломы и была госпитализирована.



Возгорания в результате жесткой посадки не было. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства аварии устанавливаются.



Московское межрегиональное следственное управление на транспорте начало проверку.