«Разорвало пополам». На Алтае водитель уходил от погони и насмерть сбил девушку

Водитель пытался уехать от машины ДПС и насмерть сбил пешехода в Бийске утром 31 августа. Очевидцы утверждают, что девушку буквально «разорвало пополам».

Погоня завершилась у дома 197 по Советской улице, пишет «Алтайская правда». За рулем Toyota Premio был мужчина 1988 года рождения. Он не справился с управлением, вылетел с дороги, сбил столб, а после пешехода – девушку 1992 года рождения. Сам водитель и его пассажир были госпитализированы с травмами.

В Сети появилась видеозапись аварии. На кадрах видно, что Toyota пытается оторваться от машины ДПС. По факту ДТП проводится проверка.